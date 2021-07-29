Украинцам на заметку: греческие острова признаны зоной эпидемиологической риска

Любые поездки в эти места не рекомендуются

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Острова Миконос, Санторини и Родос были определены как районы с очень высоким эпидемическим риском. Любые поездки в эти места не рекомендуются.

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) заявил в четверг, что из-за увеличения числа коронавирусных инфекций он считает греческие острова на юге Эгейского моря зоной очень высокого эпидемического риска и рекомендует не путешествовать, в том числе на Миконосе, Санторини и Родосе, пишет УРА-Информ.

Центр определил острова Южного Эгейского моря как «темно-красные» зоны, что в терминологии ECDC означает районы с очень высоким эпидемическим риском, куда не рекомендуется передвигаться, за исключением строго необходимых.

Включение региона в список зон высокого риска позволяет странам ЕС более легко определять, где должны применяться более строгие санитарные требования, например, требование введения карантинного приказа после поездки или обязательство проводить тесты на коронавирус.

Это означает, что путешествовать по самым популярным местам Греции не рекомендуется. Архипелаг из 13 островов в Эгейском море обычно привлекает летом миллионы путешественников.

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