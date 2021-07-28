В Генштабе ВСУ назначен новый главнокомандующий

Хомчак стал первым замом секретаря СНБО

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В Вооруженные силы Украины был назначили новый главнокомандующий генерал-майор Валерий Залужный. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как известно, Валерий Залужный заменил бывшего главнокомандующего Руслана Хомчака. При этом, Хомчак назначен на место Михаила Коваля. Теперь он стал первым замом секретаря СНБО.

«Владимир Зеленский не сомневается в патриотизме, верности присяге и профессионализма Хомчака, но президент хочет видеть синергию между Минобороны и ВСУ. Такой синергии мы не видим, а видим конфликты», — отметил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области украинские правоохранители задержали «вора в законе» по кличке «Леван Гальский». Он незаконно пробрался из РФ в Украину.