В Украине задержали «вора в законе» из России: он нелегально переправился через границу

Преступником оказался 42-летний вор в законе

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В Харьковской области украинские правоохранители задержали «вора в законе» по кличке «Леван Гальский». Он незаконно пробрался из РФ в Украину. Об этом информирует пресс-центр Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины, передает УРА-Информ.

«Правоохранители задержали двух человек без каких-либо документов. По оперативным данным, нарушителями являются „вор в законе“ по прозвищу „Леван Гальский“ и „криминальный авторитет“», — сказано в сообщении.

Отмечается, что преступником оказался 42-летний вор в законе, гражданин РФ, которого в мае внесли в санкционный список СНБО.

Его сообщником является 31-летний гражданин Грузии.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины раскрыла, а также оперативно ликвидировала ботоферму, которая выполняла задачи заказчиков из России.