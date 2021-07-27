В «ДНР» нашли способ, собирать с жителей больше налогов

Пока что методика не до конца продумана

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В «министерстве экономического развития ДНР» обеспокоены тем, что зарплата и уровень доходов часто не совпадают. Стоит отметить, что «министр» Алексей Половян придумал проводить обследование домохозяйств на регулярной основе. Об этом пишут местные СМИ, передает УРА-Информ.

Таким образом можно получать информацию о реальном уровне доходов.

«Когда мы видим статистику по заработной плате и уровень доходов, ведь это не одно и то же. Есть подсобные домохозяйства, кто-то не отчитывается в статистику. А это тоже доходы», — подметил он.

Однако, пока что методика не до конца продумана.

«Вот семья, смотрим, что она употребляет. В каком объеме. Ей задаются вопросы. Например, сколько за неделю потребили молока», — добавил он.

Жители ОРДЛО уже успели отреагировать на такую инициативу.

«У бедного человека, всегда было подспорье, необлагаемое налогом, и лезть в эту область, не советовал бы никому. Коммунисты, однажды, влезли в эту область и чуть не лишились крестьянства, быстренько отказавшись от этого. Курка, млеко, яйки — это не образ здравого государства. Опасно играете, господа!», — пишут местные жители.

Ранее сообщалось, что «военкор» и боевик Геннадий Дубовой сообщил свое мнение о фильме «Ополченочка».