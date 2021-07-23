Общество

Эксперт сообщает о новом варианте вируса — что нас ждет

Такое мнение выразил французский эксперт

Время чтения: 46 Секунд

Возвращение к нормальной жизни после пандемии COVID-19 произойдет не ранее 2022 или даже 2023 года. Такое мнение выразил глава Ученого совета, консультирующий правительство Франции, профессор Жан-Франсуа Дельфреасси.

Французский эксперт прогнозирует, что в начале августа во Франции количество новых ежедневных заражений COVID-19 может составить около 50 000. Он также предупредил, что четвертая волна коронавируса может поразить французские больницы во второй половине августа, пишет УРА-Информ со ссылкой на RF.

— К зиме у нас, вероятно, будет еще один вариант коронавируса. «Этот вирус обладает необычайной способностью мутировать», — предупреждает Дельфрэсси.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество новых случаев заражения COVID-19 во Франции неуклонно растет с начала июля. В четверг коронавирусную инфекцию обнаружили почти у 22 000 человек., а 11 инфицированных умерли; 56,4 процента населения страны получили хотя бы одну дозу вакцины COVID-19, а 42,5%. полностью вакцинированы.

Ранее мы сообщали, что в Украине установлен новый рекорд вакцинации от ковида.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

В «Донецком море» лучше не купаться: предупреждение

В водоеме может быть хотерный эмбрион

В Италии городок на Сицилии продает 20 домов за 2 евро

Цену подняли в два разы

В Украине новый рекорд вакцинации от ковида: сколько сделали прививок

Почти 140 тысяч прививок за сутки

В РФ подтвердили наличие штамма коронавируса «гамма»: он еще опаснее

На территории Российской Федерации уже широкое распространение получил вариант „дельта“

На КПВВ будут требовать тестирование на COVID-19

На данный момент условия выезда граждан с оккупированных Россией территорий Украины не предусматривают проведения экспресс-тестирования

Привезли из России — новые подробности заражения вариантом Дельта в Киеве

Микола Поворозник розповів нові деталі

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap