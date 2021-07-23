Эксперт сообщает о новом варианте вируса — что нас ждет

Такое мнение выразил французский эксперт

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Возвращение к нормальной жизни после пандемии COVID-19 произойдет не ранее 2022 или даже 2023 года. Такое мнение выразил глава Ученого совета, консультирующий правительство Франции, профессор Жан-Франсуа Дельфреасси.

Французский эксперт прогнозирует, что в начале августа во Франции количество новых ежедневных заражений COVID-19 может составить около 50 000. Он также предупредил, что четвертая волна коронавируса может поразить французские больницы во второй половине августа, пишет УРА-Информ со ссылкой на RF.

— К зиме у нас, вероятно, будет еще один вариант коронавируса. «Этот вирус обладает необычайной способностью мутировать», — предупреждает Дельфрэсси.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, количество новых случаев заражения COVID-19 во Франции неуклонно растет с начала июля. В четверг коронавирусную инфекцию обнаружили почти у 22 000 человек., а 11 инфицированных умерли; 56,4 процента населения страны получили хотя бы одну дозу вакцины COVID-19, а 42,5%. полностью вакцинированы.

Ранее мы сообщали, что в Украине установлен новый рекорд вакцинации от ковида.