Верховная рада назначила нового главу МВД: официально

Денис Монастырский занял эту должность

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Сегодня, 16 июля, Верховная рада Украины назначила нового министра внутренних дел. Должность занял народный депутат от «Слуги народа» Денис Монастырский.

За назначение Монастирского главой МВД проголосовал 271 народный депутат. Он также написал заявление о сложении полномочий депутата (Рада прекратила его полномочия 340 голосами) и принял присягу члена Кабинета министров, пишет УРА-Информ.

«Я не обещаю мгновенно решить все проблемы. Это невозможно. Но обещаю профессионально и принципиально выполнять свою работу в должности министра и готов достойно нести службу в интересах народа и государства», — заявил Монастырский после голосования.

Главными приоритетами в своей работе он назвал борьбу с организованной преступностью, привлечение полицией к ответственности всех без исключения нарушителей, налаживании отношений между полицией, цифровизацию всех сфер деятельности МВД, борьбу с наркотиками.

Монастырскому 41 год, он по образованию юрист и работал до Верховной рады в Hillmont Partners, которая предоставляет юридические услуги для инвесторов и бизнеса, и «Лигал Консалтинг».

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