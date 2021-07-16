Вариант Дельта: в очередных странах растет число случаев заражения SARS-CoV-2

Ситуация ухудшается во всех странах

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В Великобритании и Италии наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. Все из-за стремительно распространяющегося варианта Дельта. Также в Польше очень динамично растет доля варианта коронавируса Delta в общем количестве новых случаев заражения.

Как сообщили в четверг власти, наибольшее количество новых коронавирусных инфекций, выявленных с начала третьей волны эпидемии — 48 553 — и смертей от COVID-19 — 63 — было зарегистрировано за последние 24 часа в Великобритании. Это еще один день с рекордными балансами, пишет УРА-Информ.

Похожая ситуация происходит в Италии. За последнюю неделю количество коронавирусных инфекций там увеличилось более чем на 60 процентов.

Фонд, следящий за эпидемией в Италии, сообщил, что с 7 по 13 июля количество выявленных новых случаев заражения увеличилось примерно с 5,5 тысячи до 9 тысяч. Это, как уже объяснялось, является результатом распространения варианта Delta, который сейчас присутствует почти во всех регионах Италии.

Доля варианта коронавируса Delta в общем числе новых случаев заражения в Польше очень динамично растет. Процент протестированных образцов, в которых был обнаружен вариант Дельта, увеличился с 8% в середине июня до 27 процентов в настоящее время.

Ранее мы сообщали, что в Украине также выявили новые случаи заражения вариантом Дельта.