В Украине зафиксированы новые случаи заражения Дельта вариантом коронавируса

В общей сложности зафиксировано уже четыре случая заболеваемости

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В Украине зафиксированы новые случаи заболеваемости Дельта вариантом коронавируса, который сейчас становится доминирующим в Европе.

Так по состоянию на 13 июля, этот штамм вируса, который более заражен и опасен, был обнаружен в общей сложности у четырех жителей Украины. Специалисты предполагают, что этот штамм может быстро распространиться по стране летом-осенью и вызвать новую волну эпидемии COVID-19, пишет УРА-Информ со ссылкой на Центр общественного здоровья.

Новый штамм коронавируса был подтвержден у двух жителей Ужгорода. У них отобрали образцы в течение 21 мая-24 июня. Ранее было подтверждено еще два первых случая заражением Дельта в Украине.

Центр общественного здоровья прогнозирует, что новая волна эпидемии COVID-19 может произойти уже осенью. «Однако если население не будет соблюдать элементарных противоэпидемических требований — ношение масок и соблюдение дистанции — рост заболеваемости может произойти и раньше», — отмечают там.

Ранее мы сообщали, что вариант «Дельта» угрожает Европе, он становится доминирующим в ЕС.