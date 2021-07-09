Новый модератор ТКГ от ОБСЕ хочет убрать Гармаша и Казанского

Сильвия Берман заменила посла Пьера Мореля в должности модератора политической подгруппы ТКГ по Донбассу от ОБСЕ

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Новая модератор подгруппы по вопросам оккупированного Донбасса в ТКГ Сильвия Берман призвала исключить украинских представителей из переговоров. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление украинского представителя в ТКГ Сергея Гармаша.

«Она фактически повторила все посылы господина Мореля. Назвала участников от ОРДЛО делегацией уже в первый день, хотя они таковыми не являются. Призывала для разблокирования работы политической подгруппы удалить нас — переселенцев оттуда. При этом, не призвала удалить судимую за терроризм Маю Пирогову», — отметил Гармаш.

Представители ОРДЛО от Украины, как он напомнил, включены в процесс переговоров официально.

Ранее сообщалось, что украинская сторона, а также ОБСЕ настаивают на ускорении процесса подготовки к следующему этапу освобождения пленных на оккупированном Донбассе со стороны РФ.