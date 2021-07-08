В ТКГ настаивают на скорейшем освобождении пленных на Донбассе

Киев уже утвердил списки своих граждан на обмен пленными

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Украинская сторона, а также ОБСЕ настаивают на ускорении процесса подготовки к следующему этапу освобождения пленных на оккупированном Донбассе со стороны РФ. Об этом сообщает украинская делегация в составе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Telegram, передает УРА-Информ.

«Украинская делегация и новоназначенный модератор Гуманитарной подгруппы госпожа Шарлотта Реландер призвала РФ предоставить к следующему заседанию ТКГ актуализированные списки удерживаемых лиц для ускорения подготовки к проведению следующего этапа одновременного взаимного освобождения», — сказано в сообщении.

Киев, как известно, уже утвердил списки своих граждан на обмен пленными. Это 285 человек, среди них 44 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Леонид Кравчук, который занимает пост Главы ТКГ с украинской стороны, может покинуть свою должность. Стала известна причина таких возможных действий.