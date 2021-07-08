Общество

В Украине усиливается жара: чего ожидать украинцам

Наталья Диденко рассказала, чего ожидать украинцам

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Последние дни в Украине были весьма жаркими по всей территории страны. В тоже время синоптики предупреждают, что будет еще жарче и пока похолодание не предвидится.

Синоптик Наталья Диденко в Facebook сообщила, что в ближайшие сутки в Украине ожидается жаркая погода без осадков, пишет УРА-Информ.

«Антициклон наконец дошел до Украины. В пятницу дождей у ​​нас не будет. В отличие от, например, Германии и Франции, где циклон обусловит и дожди, и прохладу. Однако жара усиливается», — отметила синоптик.

Она отметила, что завтра, девятого июля в течение дня температура в большинстве областей будет от 29 до 33 градусов выше нуля. И это не предел. В ближайшие дни на следующей неделе также будет жарко, особенно в восточной части Украины, до +30, +35 градусов.

В Киеве в пятницу ожидается сухая жаркая погода с температурой воздуха +30 градусов. Жара в столице будет продолжаться.

Ранее мы сообщали, чего ожидать от погоды украинцам в августе.

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