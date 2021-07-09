Пушилин анонсировал «продолжение Новороссии»

Он объяснил, что помешало НВФ реализовать данный проект

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«Главы ЛДНР» все еще помнят о проекте «Новороссии» и ждут его продолжения. Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, передает УРА-Информ.

Пушилин рассказал, что помешало представителям незаконных вооруженных формирований реализовать данный проект.

«Множество факторов повлияли на то, что у нас не получилось увидеть Новороссию как реализованный проект. В каждый регион тогдашними властями Украины были брошены разные силы, поэтому противодействовать на местах приходилось по-разному», — отметил он.

Пушилин также считает одним из факторов «неготовность подавляющей массы людей идти на жертвы и откровенный риск».

«Этот фактор остается решающим. Можно быть вторым-третьим в строю, но крайне мало людей, которые готовы возглавить колонну и сделать первый шаг. Мы со своей стороны не забыли о Новороссии. Мы понимаем, что сейчас это будет сделать сложнее, но мы не собираемся опускать руки и вычеркивать наших соратников. Ждем продолжения», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «чиновники министерства доходов и сборов ДНР» определили на территории оккупированного Донбасса необоснованные наценки на продукты и товары.