Если Украина это сделает, то для Путина наступит настоящая катастрофа — эксперт

Дмитрий Орешкин о возможном вступлении Украины в НАТО

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Красным флагом для президента Российской Федерации Владимира Путина станет вступление Украины в НАТО. Такое заявление сделал известный российский политолог Дмитрий Орешкин.

Эксперт считает, что такое развитие событий обернется настоящей катастрофой для лидера Кремля. Он добавляет, что такой удар будет весьма болезненным для российского президента, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеканал «НАШ».

«Для Путина НАТО – красный флаг. Если Украина вступает в НАТО для него – это катастрофа во всех смыслах этого слова, и с точки зрения, внутренней политики, ведь его перестанут уважать, как сильно лидера. И еще в большей степени в международной политике – это значит, что его слово ничего не значит», — сказал Орешкин.

Эксперт отмечает, что Путин продолжает считать постсоветские страны зоной своего влияния. В тоже время Дмитрий Орешкин задается вопросом, почему его должны спрашивать суверенные государства, будто Украина, будто Польша, Грузия или страны Балтии, в какие военные блоки им вступать.

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