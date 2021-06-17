Байден и Путин обменялись подарками при встрече: что получили президенты

Стороны обменялись интересными подарками

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Во время встречи в Женеве президенты обменялись подарками. Белый дом объявил в среду, что президент США Джо Байден подарил своему российскому коллеге Владимиру Путину хрустальную статую американского буйвола и пару солнцезащитных очков — Randolph USA.

Владимир Путин подарил Байдену письменный набор. Подарок выполнен в традиционной русской технике «хохлома», т.е. украшен красно-зеленым и золотым орнаментом на черном фоне, пишет УРА-Информ.

В коммюнике Белого дома подчеркивается, что буйвол официально является «национальным млекопитающим Соединенных Штатов» с 2016 года, а в России предпринимаются усилия по восстановлению популяции его европейского аналога — зубра.

Статуя зубра находится на вишневом основании с мемориальной доской в ​​память о Женевской встрече. Второй подарок — это специально изготовленные солнцезащитные очки Aviator от Randolph USA. Белый дом отметил, что Рэндольф производит очки для летчиков-истребителей ВВС США в Массачусетсе с 1978 года, а также поставляет их союзникам США по НАТО.

В российских СМИ не очень подробно рассказывается о подарке, подаренном Джо Байдену. В наборы такой бумажной фурнитуры обычно входят различные настольные органайзеры и, например, календарь. Набор, который достался Байдену, называется «Москва».

Ранее мы сообщали, что встреча Байдена и Путина прошла на Вилле La Grange.