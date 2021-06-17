В Ботсване шахтеры выкопали гигантский алмаз

Камень весит 1098 карат

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Рекордная находка в Африке. Алмаз, выкопанный горняками из Ботсваны, весит 1098 карат. Вероятно, это третий по величине такой драгоценный камень в мире.

— Это самый крупный алмаз, который удалось добыть нашей компании за более чем 50-летнюю историю. Наш предварительный анализ показывает, что он может быть третьим по величине драгоценным камнем в мире с точки зрения качества драгоценных камней, заявила Линетт Армстронг, исполняющей обязанности управляющего директора Debswana Diamond Company, пишет УРА-Информ со ссылкой на ВВС.

Презентация драгоценной находки прошла в столице Ботсваны — Габороне при участии президента этой страны и местных высокопоставленных лиц. Огромный драгоценный камень лишь немного легче второго по величине бриллианта в мире, который также был найден в Ботсване — в 2015 году.

Как подчеркнул министр полезных ископаемых Лефоко Моаги, сейчас самое лучшее время для выбора такого открытия. Пандемия вызвала резкий обвал на алмазном рынке. По данным De Beers, вспышка вызвала 36 процентов снижение продаж алмазов по сравнению с данными до пандемии.

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