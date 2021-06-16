Все зависит от позиции

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Участие США в переговорах по вопросу оккупированного Донбасса зависит от их позиции. Об этом на саммите в Женеве заявил заместитель главы администрации президента РФ и переговорщик по Донбассу Дмитрий Козак, передает УРА-Информ.

«Все зависит от позиции. Или мы в одной человеческой логике пытаемся найти ответы на все те вызовы, которые есть, тогда да. Если будет трезвый и прагматичный подход к выполнению минских соглашений — хорошо. Но, как говорят, лучше ужасный конец, чем ужас без конца», — отметил он.

Россия, как утверждает Козак, уже предлагала Украине официально заявить Совбезу ООН о том, что ее не устраивает в минских соглашениях.

«Если речь идет об урегулировании конфликта, пожалуйста, мы за. Когда наши европейские коллеги говорят, что нужно срочно найти решение, потому что сейчас вмешаются в процесс американцы, мы говорим: «Добро пожаловать», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российская партия «Единая Россия» планирует получить 60% мандатов в Госдуме, вместо реальных 27%. Такие действия могут привести к началу майдана в государстве.