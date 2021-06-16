Политика

«Пойдем по этому пути»: Путин назвал обязательства по Украине

Путин готов способствовать реализации Минских соглашений

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Глава Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия обязана реализовать минские соглашения. Об этом президент РФ сообщил на пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом, передает УРА-Информ.

«Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно: способствовать реализации Минских соглашений. Если украинская сторона готова к этому, мы пойдем по этому пути, без всякого сомнения», — отметил он.

Ранее сообщалось, что участие США в переговорах по вопросу оккупированного Донбасса зависит от их позиции. 

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