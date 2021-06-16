В Украине сохраняется низкий уровень заболеваемости COVID-19

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев

Время чтения: 40 Секунд

На территории Украины по состоянию на 16 июня подтверждено еще 1045 новых случаев заражения пневмонией COVID-19. Об этом сообщает Минздрав Украины, передает УРА-Информ.

Стоит отметить, что среди новых заболевших 46 детей и 23 сотрудника медицины. За прошедший день было госпитализировано — 699 человек, скончались — 78 человек, а выздоровели — 4 802 человека;

Известно, что за время пандемии в Украине заболели 2 226 037 граждан страны, а выздоровели — 2 140 978 человек, при этом, скончались в результате недуга 51 847 людей.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (256), Киевской (75), Харьковской (64), Днепропетровской (55) и Херсонской (53) областях.

Ранее сообщалось, что в Украине официально продлили карантинные ограничения. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Правительство на своем заседании 16 июня официально продлит карантин в Украине на до 31 августа текущего года.