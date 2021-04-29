Зеленский их боится — эксперт рассказал о важном моменте

Михаил Погребинский о возможной поезде президента в Москву

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Президент Украины Владимир Зеленский боится определенных групп внутри страны. Такое заявление сделал киевский политолог Михаил Погребинский.

Эксперт заявил, что Владимир Зеленский не решится на поездку в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он считает, что главу государства останавливает страх перед реакцией националистических групп, пишет УРА-Информ со ссылкой на ИА Rex.

«Зеленский прекрасно осознает, что такие люди могут организовать новый Майдан. В ходе него президент, конечно, может быть свержен, как это в своей время пережил Виктор Янукович. Вот почему он не поедет. Тут речь о страхе», — сказал Погребинский.

При этом он добавил, что при некоторых обстоятельствах президент Украины все-таки может посетить Москву. Эксперт считает, что это может произойти, если переговоры «Нормандской четверки» пройдут в России. Тогда Зеленский может вместе с лидерами Франции и Германии отправиться в Москву и проблем может не быть.

Ранее мы сообщали, что Зеленский посетил передовые позиции ВСУ, он призвал быть готовыми к возвращению войск РФ.