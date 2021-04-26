«Историческое событие»: Кравчук анонсировал изменения в переговорах ТКГ

Предложения украинской стороны в ТКГ касались трех основных направлений

Время чтения: 1 Мин. , 12 Секунд

В ТКГ впервые приняли за основу предложения украинского государства по Донбассу. Такое событие глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает историческим. Об этом пишет УРА-Информ.

«Я предложил документ, там семь пунктов дополнений к тому механизму, который уже задействован с июля 2020 года. Передал его послу от ОБСЕ в ТКГ госпоже Хайди Грау. На последнем заседании ТКГ наш документ, предложения ОРДЛО и предложения России были взяты к обсуждению. И, как мне известно, украинский документ был принят за основу. Это впервые. И даже руководитель ТКГ, посол от ОБСЕ сказала, что это историческое событие», — отметил Кравчук.

Также первый президент Украины пояснил, что предложения украинской стороны в ТКГ касались трех основных направлений.

«Во-первых, усилить контроль над соблюдением режима прекращения огня, в том числе, с помощью миссии ОБСЕ, чьи наблюдатели присутствуют на Донбассе. Второе — санкции, наказание тех, кто нарушил режим тишины. Третье — как только есть нарушение, есть погибшие, любая сторона может требовать собрать немедленно рабочую группу, чтобы обсудить и принять меры. Немедленно. В течение 12 часов», — отметил глава украинской делегации.

В данный момент документ совершенствуется рабочей группой в ТКГ. Его вновь обсудят завтра, 27 апреля.

«Если они придут к какому-то положительному заключению, мы его обсудим на общей ТКГ 28 апреля и примем этот документ. Это будет, я считаю, очень важный шаг к установлению мира на Донбассе. Очень», — заключил Кравчук.

Ранее сообщалось, что для президента России Владимира Путина возможная встреча с президентом США Джо Байденом очень важна. Такое заявление сделал журналист Иван Яковина.