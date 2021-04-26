Вот эта ситуация для Путина – очень опасна — эксперт

Иван Яковина о важности встречи Путин – Байден

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Для президента России Владимира Путина возможная встреча с президентом США Джо Байденом очень важна. Такое заявление сделал журналист Иван Яковина.

Эксперт считает, что эта встреча для российского президента очень важна для того, чтобы подтвердить свою легитимность. Яковина считает, что важнейшей задачей Путина является представительство интересов финансовых российских элит на Западе, пишет УРА-Информ со ссылкой на «Politeka-Online».

«Если президент лишен такой возможности представлять их интересы на Западе, то такой президент становится не нужным, он даже становится вреден для российских элит. Вот эта ситуация для Путина – очень опасна, чтобы избежать этой ситуации ему, конечно, нужно хоть как-то наладить контакты с Байденом», — заявил эксперт.

Он добавил, что все в итоге может привести даже к перевороту в Москве.

В тоже время он отметил, что если встреча Путин – Байден все-таки состоится, то именно американский президент будет диктовать условия, так как он в более выгодном положении.

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