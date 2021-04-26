Политика

РФ хочет раздать до конца года 1 млн своих паспортов украинцам

Сейчас паспорта получило полмиллиона жителей ОРДЛО

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Российская Федерация до конца 2021 года намерена «зафиксировать» рекордный рост числа украинцев, которые получили российские паспорта. Такой прогноз сделал первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

При этом он уточнил, что речь идет об украинцах, которые проживают на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

По его информации на данный момент в ОРДЛО проживают 538 тыс. человек с российскими паспортами. Политик заявил, что якобы там «наблюдаются всплески интереса к получению паспорта РФ». По его данным, количество обладателей российских паспортов в «республиках» к концу 2021 года увеличится вдвое и достигнет отметки примерно в 1 млн человек.

Виктор Водолацкий также заявил, что якобы после запугивания украинцев в ОРДЛО слухами о возможном наступлении ВСУ, увеличилось количество местных жителей, которые хотят получить российский паспорт.

Ранее мы сообщали, что Россия под прикрытием перебросила войска в ОРДЛО.

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