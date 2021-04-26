РФ хочет раздать до конца года 1 млн своих паспортов украинцам

Сейчас паспорта получило полмиллиона жителей ОРДЛО
Российская Федерация до конца 2021 года намерена «зафиксировать» рекордный рост числа украинцев, которые получили российские паспорта. Такой прогноз сделал первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
При этом он уточнил, что речь идет об украинцах, которые проживают на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой и Луганской областей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.
По его информации на данный момент в ОРДЛО проживают 538 тыс. человек с российскими паспортами. Политик заявил, что якобы там «наблюдаются всплески интереса к получению паспорта РФ». По его данным, количество обладателей российских паспортов в «республиках» к концу 2021 года увеличится вдвое и достигнет отметки примерно в 1 млн человек.
Виктор Водолацкий также заявил, что якобы после запугивания украинцев в ОРДЛО слухами о возможном наступлении ВСУ, увеличилось количество местных жителей, которые хотят получить российский паспорт.
Ранее мы сообщали, что Россия под прикрытием перебросила войска в ОРДЛО.