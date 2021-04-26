Физиологический раствор вместо вакцины: медсестра хотела скрыть свою ошибку

Инцидент произошел в Германии

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Полиция Вильгельмсхафена ведет расследование в отношении медсестры, которая, пытаясь скрыть тот факт, что она случайно разбила флакон с вакциной COVID-19 и ввела шести пациентам физиологический раствор. Подчеркивается, что это не опасно для здоровья.

Медсестра призналась в своей ошибке коллеге, работавшей с ней в центре вакцинации Немецкого Красного Креста во Фризе (северная Германия). Мужчина уведомил полицию. Власти призвали 200 человек, вакцинированных в тот день в центре, срочно явиться для проведения теста на антитела, чтобы выявить тех, кто был вакцинирован физиологическим раствором вместо вакцины, пишет УРА-Информ со ссылкой на местную прессу.

Полиция Вильгельмхафена / Фрисландии заявила, что женщина показала, что она действовала, «чтобы никому не сообщить, что она уронила флакон», который разбился.

Цель расследования — установить, каким образом она причинила вреда шести пациентам, хотя было подчеркнуто, что физиологический раствор не представляет опасности для здоровья.

Стандартная практика перед введением вакцины Pfizer-BioNtech — растворить ее в физиологическом растворе. Именно во время приготовления вакцины женщина случайно уронила флакон с препаратом, растратив его содержимое.

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