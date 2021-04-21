Политика

В ТКГ сообщили о прогрессе в переговорах о прекращению огня на Донбассе

Дату следующей встречи назначат представители ОБСЕ

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В ходе переговоров подгруппы по безопасности ТКГ стороны согласовывают дополнительные меры по усилению режима тишины от 22 июля 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ, передает УРА-Информ.

«За основу был взят украинский проект Дополнения. Благодаря содействию главы СММ ОБСЕ господина посла Халита Чевика, стороны прошли первое чтение в полном объеме», — отметили в ведомстве.

Дату следующей встречи, как уточнили в пресс-службе, назначат представители ОБСЕ.

«Есть надежда, что на следующее заседание ТКГ на уровне глав делегаций (28 апреля) документ, устанавливающий дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня, будет представлен в полностью согласованном варианте», — отметили в ТКГ.

Ранее сообщалось, что экстренное заседание подгруппы по безопасности ТКГ было перенесено на 20 апреля. Это произошло из-за неготовности представителей ОБСЕ. 

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