«Сами выдумали, что он признает «ЛДНР», сами поверили»: в ОРДЛО отреагировали на послание Путина

Есть только один вариант «срочного признания»

Время чтения: 1 Мин. , 10 Секунд

Пропагандист Дмитрий Гау, который работает на территории временно оккупированных территорий Донбасса, прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Он заявил, что «президент снова послал». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Гау.

«Президент послал… С какого-то там перепуга многие решили, что в этом послании будут признаны „ЛДНР“. Кто первоисточник непонятно, но шума очень много… И после того как о Донбассе никто ничего не сказал, все начали все валить на Путина… Сами выдумали, сами же и в истерии», — отметил Гау.

Он уточнил, что для признания Российской Федерацией «республик Донбасса» должны пройти некоторые процессы.

«Во-первых, это должны быть не осколки, а один единый организм. Чего пока нет. Во-вторых, сомневаюсь что Путин признает „республики“ при наличии некоторых жуликоватых слегка, с сомнительным прошлым руководителей. Поэтому некоторых уйдут», — уверяет Гау.

Он считает, что срочного признания Путиным можно добиться только путем войны и геноцида.

«Поэтому не стоит катить на Президента. И не стоит отталкиваться от просьб руководителей партий РФ. Каждый год обращаются и предлагают признать… Хайп такой. Ну, а для тех, кто читает, но не думает, повторю слова Путина. Для признания „ЛДНР“, вхождения в состав России нужно учитывать мнение большинства. Большинства не на Донбассе. Там большинство всегда за РФ. Ну, а как дела обстоят с большинством в России?» — пишет пропагандист.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Российской Федерации, лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Россия должна начать открыто вести войну на Донбассе.