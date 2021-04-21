«Сами выдумали, что он признает «ЛДНР», сами поверили»: в ОРДЛО отреагировали на послание Путина

Есть только один вариант «срочного признания»
Пропагандист Дмитрий Гау, который работает на территории временно оккупированных территорий Донбасса, прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Он заявил, что «президент снова послал». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Гау.
«Президент послал… С какого-то там перепуга многие решили, что в этом послании будут признаны „ЛДНР“. Кто первоисточник непонятно, но шума очень много… И после того как о Донбассе никто ничего не сказал, все начали все валить на Путина… Сами выдумали, сами же и в истерии», — отметил Гау.
Он уточнил, что для признания Российской Федерацией «республик Донбасса» должны пройти некоторые процессы.
«Во-первых, это должны быть не осколки, а один единый организм. Чего пока нет. Во-вторых, сомневаюсь что Путин признает „республики“ при наличии некоторых жуликоватых слегка, с сомнительным прошлым руководителей. Поэтому некоторых уйдут», — уверяет Гау.
Он считает, что срочного признания Путиным можно добиться только путем войны и геноцида.
«Поэтому не стоит катить на Президента. И не стоит отталкиваться от просьб руководителей партий РФ. Каждый год обращаются и предлагают признать… Хайп такой. Ну, а для тех, кто читает, но не думает, повторю слова Путина. Для признания „ЛДНР“, вхождения в состав России нужно учитывать мнение большинства. Большинства не на Донбассе. Там большинство всегда за РФ. Ну, а как дела обстоят с большинством в России?» — пишет пропагандист.
Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы Российской Федерации, лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Россия должна начать открыто вести войну на Донбассе.