В ОРДЛО занялись финансами: названа сумма «ущерба» от «обстрелов ВСУ»

Ущерб составляет более 1,3 триллиона рублей

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«Общественная комиссия по оценке экономического ущерба ДНР» определила, что ущерб, якобы нанесенный украинским государством, по предварительным подсчетам составляет более 1,3 триллиона рублей. Об этом пишет УРА-Информ ссылаясь на заявление «депутата народного совета ДНР» Елены Шишкиной.

«Комиссией на основании собранного материала получены следующие предварительные результаты, это результаты — подсчеты только части (потерь) за 2014 года. Потери от реализации в промышленности и сельском хозяйстве составили 295,8 млрд рублей, потери социального сектора — 421,7 млрд рублей затраты на восстановление разрушенного жилья — 603,4 млрд рублей. На первом этапе потери составили 1,321 трлн рублей», — отметила представительница ОРДО.

Ранее сообщалось, что с первого мая в Украине пройдет переназначения субсидий на следующий период. В следствии этого, сейчас проводится работа по подтверждению права на получение выплат от государства.