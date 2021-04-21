В ОРДЛО занялись финансами: названа сумма «ущерба» от «обстрелов ВСУ»

Ущерб составляет более 1,3 триллиона рублей
«Общественная комиссия по оценке экономического ущерба ДНР» определила, что ущерб, якобы нанесенный украинским государством, по предварительным подсчетам составляет более 1,3 триллиона рублей. Об этом пишет УРА-Информ ссылаясь на заявление «депутата народного совета ДНР» Елены Шишкиной.
«Комиссией на основании собранного материала получены следующие предварительные результаты, это результаты — подсчеты только части (потерь) за 2014 года. Потери от реализации в промышленности и сельском хозяйстве составили 295,8 млрд рублей, потери социального сектора — 421,7 млрд рублей затраты на восстановление разрушенного жилья — 603,4 млрд рублей. На первом этапе потери составили 1,321 трлн рублей», — отметила представительница ОРДО.
Ранее сообщалось, что с первого мая в Украине пройдет переназначения субсидий на следующий период. В следствии этого, сейчас проводится работа по подтверждению права на получение выплат от государства.