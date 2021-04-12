Политика

«Донбасс не сдадут»: в РФ готовят беспощадно сильный удар

Россия будет заботиться о русскоговорящих гражданах на территориях ОРДЛО

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что он не в курсе о запросах со стороны официального Киева о разговоре президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом он заявил в комментарии украинским СМИ, передает УРА-Информ.

«Нет, за последние дни я никаких запросов не видел. Мне не известно о том, чтобы были за последние дни какие-то запросы», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, получали ли в Кремле запрос от Киева.

«Президенту РФ всегда есть что сказать в том, что касается разрядки напряженности и предотвращения потенциальной войны», — добавил он.

Помимо этого, пресс-секретарь российского президента заверил, что Россия будет заботиться о русскоговорящих гражданах на территориях ОРДЛО и по всему миру.

«Россия в целом считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире. А что касается русскоязычных граждан, которые проживают в двух самопровозглашенных республиках, — особенно, потому что именно они отвергнуты своим собственным государством», — добавил он.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в ближайшие дни глава РФ не планирует разговора в телефонном режиме с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

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