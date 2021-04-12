«Донбасс не сдадут»: в РФ готовят беспощадно сильный удар

Перемещение войск Российской Федерации вдоль границ с Украиной напрямую связано с тем, что в случае наступления ВСУ на Донбасс России придется отвечать радикальным способом

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Российская Федерация якобы «не сдаст» оккупированные территории восточной Украины. Об этом заявил российский пропагандист, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян, передает УРА-Информ.

«Донбасс никто не сдаст!» — считает он.

Кургинян заявляет, что перемещение войск Российской Федерации вдоль границ с Украиной напрямую связано с тем, что в случае наступления ВСУ на Донбасс России придется отвечать радикальным способом.

«Когда этот ужас будет сооружен, ответ будет мощным… Россия не может допустить в нынешней ситуации эксцесса на Донбассе»,- добавил пропагандист.

Помимо этого. он заявил, что Российская Федерация будет предотвращать обострение на временно оккупированных территориях Донбасса «мирными способами». Если Россия сдаст Донбасс Украине, то начнется следующий этап игры, по мнению пропагандиста.

«Существующая элита пострадает очень сильно», — отмечает Кургинян.

Также он предрекает, что Россия даст беспощадный ответ на действия ВСУ.

«Донецк не ждет апокалипсис с участием НАТО. Этого сразу не будет. Будет резкое изменение отношений между Америкой и Россией в сторону большого недружелюбия. Будет введение войск на оставшуюся часть Украины», — подчеркнул Кургинян.

Также пропагандист уверен, что НАТО испугается и не будет отвечать России.

Ранее сообщалось, что 12 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил на временно оккупированных территориях восточной Украины в результате обстрела боевиков в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» погиб военный украинской армии.