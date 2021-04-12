Общество

Снег и дождь в средине апреля: каким регионам Украины грозит похолодание

13−17 апреля на западе страны ожидается резкое понижение температуры воздуха

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Уже с 13 апреля на территории Украины погодные условия значительно ухудшатся. Местами температура воздуха опустится до -2 градусов. Также синоптики прогнозируют, что пойдут дожди со снегом. Об этом сообщает погодный сайт Метеопост, передает УРА-Информ.

В западных регионах Украины, как отмечают синоптики, существенно похолодает.

«13−17 апреля на западе страны ожидается резкое понижение температуры воздуха. Согласно расчетам, она в течение суток упадет примерно с +17…+19 до −2…+2», — добавили синоптики.

Также известно, что есть большая вероятность осадков в виде мокрого снега и сильного дождя. В западных регионах ветер может усилится до 13−15 м/с.

Помимо этого, на остальной территории Украины также ожидаются осадки. Однако, похолодание будет незначительным до +12…+15 градусов, а также прогнозируют небольшие осадки.

Ранее сообщалось, что наводнения в Индонезии и Восточном Тиморе уже унесли жизни более 50 человек, несколько десятков ранены или пропали без вести. Во время сезона дождей, которые длятся с ноября по март, на всей территории Индонезийского архипелага часто случаются наводнения.

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