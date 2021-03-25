Политика

Для чего РФ использует Донбасс: в ВСУ дали ответ

ВСУ противостоят подразделения пророссийских боевиков

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Российская Федерация использует территорию временно оккупированного украинского Донбасса, как полигон для испытания нового оружия. При этом ситуация в зоне боевых действий остается напряженной, имея тенденцию к эскалации. Об этом во время встречи с командующим Сухопутных войск ВС Турецкой Республики заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сирский, передает УРА-Информ.

Он отметил, что ВСУ противостоят подразделения пророссийских боевиков. Также в их состав входят регулярные подразделения ВС РФ.

«Ситуация остается напряженной и имеет тенденцию к обострению. Агрессор использует территорию Донецкой и Луганской областей как полигон для испытания нового вооружения», — подчеркнул Сирский.

Правительством были достигнуты значительные успехи в оснащении Вооруженных Сил вооружением и военной техникой, даже не смотря на осложненную ситуацию.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения ООС на временно оккупированных территориях Донбасса бойцы ВСУ уничтожили одну из позиций подразделений незаконных вооруженных формирований. 

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