Политика

За что воюют в ОРДЛО: Ходаковский удивил ответом

Ходаковский руководствуется ощущениями

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Бывший командир батальона незаконных вооруженных формирований «Восток» Александр Ходаковский затруднился с ответом на вопрос, за что боевики «воюют» на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом он написал в своем Телеграм-канале, передает УРА-Информ.

«Наговорено и провозглашено много, но если спросить, знаю ли я, за что мы воюем на самом деле — я затруднюсь с ответом», — отметил член группировки «ДНР».

Как он сам отметил, то Ходаковский руководствуется ощущениями, однако, на вопрос ответить он затруднится.

Ранее сообщалось, что в зоне вооруженного конфликта на территориях Донбасса в результате вражеского обстрела скончался военный ВСУ.

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