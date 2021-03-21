За что воюют в ОРДЛО: Ходаковский удивил ответом

Ходаковский руководствуется ощущениями
Бывший командир батальона незаконных вооруженных формирований «Восток» Александр Ходаковский затруднился с ответом на вопрос, за что боевики «воюют» на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом он написал в своем Телеграм-канале, передает УРА-Информ.
«Наговорено и провозглашено много, но если спросить, знаю ли я, за что мы воюем на самом деле — я затруднюсь с ответом», — отметил член группировки «ДНР».
Как он сам отметил, то Ходаковский руководствуется ощущениями, однако, на вопрос ответить он затруднится.
Ранее сообщалось, что в зоне вооруженного конфликта на территориях Донбасса в результате вражеского обстрела скончался военный ВСУ.