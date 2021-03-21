Политика

В США призвали Россию предоставить доступ миссии ОБСЕ ко всей территории Украины

США призвали Россию предоставить доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Украины

Время чтения: 1 Мин. , 1 Секунд

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, начавшая работу на территории Украины семь лет назад, способствовала соблюдению режимов тишины на временно оккупированных территориях восточной Украины и мониторила разведение войск. Об этом говорится в заявлении посольства США в Киеве, опубликованном в Twitter к годовщине работы миссии, передает УРА-Информ.

«Семь лет назад в этот день специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала работу ради уменьшения напряженности и способствования укреплению мира, стабильности и безопасности, в том числе путем беспристрастного мониторинга», – заявили в посольстве.

Также там подчеркнули, что СММ способствовала соблюдению режимов тишины и мониторила разведение войск.

«В годовщину создания СММ ОБСЕ мы приветствуем смелых мужчин и женщин, работающих в ней, подвергая свою жизнь риску. Мы также призываем Россию предоставить наблюдателям миссии неограниченный доступ ко всей территории Украины, свободный от угроз и запугивания», – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Белом доме приняли решение, что уже в ближайшие недели введут «шаги в ответ» на деятельность Российской Федерации. они будут включать в себя санкции, и другие мероприятия, в том числе и «невидимые». 

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , , ,

Последние статьи

Аннексия Крыма: Путин рассказал, что помогло «забрать» полуостров

Президент РФ заявил, что за годы своего президентства он обеспечил россиянам благополучие

За что воюют в ОРДЛО: Ходаковский удивил ответом

Ходаковский руководствуется ощущениями

А давайте завтра долбанем по ВСУ — Жириновский

Жириновский считает, что России следует занимать «более жесткую позицию» в вопросах взаимоотношения с Украиной

Крым — это Украина, — президент Литвы в Раде

Литовский народ выступает за целостность Украины

В США анонсировали новые санкции против России

Часть шагов реагирования будут заметны, часть невидимыми

Локдаун в Киеве: под КГГА уже митингуют предприниматели

Подобные митинги проходят по разным городам страны

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap