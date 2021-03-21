В США призвали Россию предоставить доступ миссии ОБСЕ ко всей территории Украины

США призвали Россию предоставить доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Украины
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, начавшая работу на территории Украины семь лет назад, способствовала соблюдению режимов тишины на временно оккупированных территориях восточной Украины и мониторила разведение войск. Об этом говорится в заявлении посольства США в Киеве, опубликованном в Twitter к годовщине работы миссии, передает УРА-Информ.
«Семь лет назад в этот день специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала работу ради уменьшения напряженности и способствования укреплению мира, стабильности и безопасности, в том числе путем беспристрастного мониторинга», – заявили в посольстве.
Также там подчеркнули, что СММ способствовала соблюдению режимов тишины и мониторила разведение войск.
«В годовщину создания СММ ОБСЕ мы приветствуем смелых мужчин и женщин, работающих в ней, подвергая свою жизнь риску. Мы также призываем Россию предоставить наблюдателям миссии неограниченный доступ ко всей территории Украины, свободный от угроз и запугивания», – говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Белом доме приняли решение, что уже в ближайшие недели введут «шаги в ответ» на деятельность Российской Федерации. они будут включать в себя санкции, и другие мероприятия, в том числе и «невидимые».