В США призвали Россию предоставить доступ миссии ОБСЕ ко всей территории Украины

США призвали Россию предоставить доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Украины

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, начавшая работу на территории Украины семь лет назад, способствовала соблюдению режимов тишины на временно оккупированных территориях восточной Украины и мониторила разведение войск. Об этом говорится в заявлении посольства США в Киеве, опубликованном в Twitter к годовщине работы миссии, передает УРА-Информ.

«Семь лет назад в этот день специальная мониторинговая миссия ОБСЕ начала работу ради уменьшения напряженности и способствования укреплению мира, стабильности и безопасности, в том числе путем беспристрастного мониторинга», – заявили в посольстве.

7 років тому @OSCE_SMM розпочала свою роботу в Україні для неупередженого моніторингу та звітування про ситуацію в Україні. Ми високо цінуємо невтомну 24/7 працю міжнародних та місцевих спостерігачів, які повинні мати доступ до всієї території України без погроз та залякування. pic.twitter.com/soPWugN7Wx — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 21, 2021

Также там подчеркнули, что СММ способствовала соблюдению режимов тишины и мониторила разведение войск.

«В годовщину создания СММ ОБСЕ мы приветствуем смелых мужчин и женщин, работающих в ней, подвергая свою жизнь риску. Мы также призываем Россию предоставить наблюдателям миссии неограниченный доступ ко всей территории Украины, свободный от угроз и запугивания», – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Белом доме приняли решение, что уже в ближайшие недели введут «шаги в ответ» на деятельность Российской Федерации. они будут включать в себя санкции, и другие мероприятия, в том числе и «невидимые».