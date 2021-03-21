Аннексия Крыма: Путин рассказал, что помогло «забрать» полуостров

Президент РФ заявил, что за годы своего президентства он обеспечил россиянам благополучие

Время чтения: 48 Секунд

Президент РФ Владимир Путин считает, что в 2014 году России удалось «вернуть Крым на родину» благодаря «укреплению государства изнутри». Об этом сообщает УРА-Информ ссылаясь на заявление Путина в эфире телеканала «Россия 1»

«Что касается возвращения Крыма и Севастополя – как я в свое время говорил, в родную гавань, это, конечно, яркое очень событие. Историческое без всякого преувеличения событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри», — считает российский президент.

Помимо этого, назвал главной вехой своего президентства «собирание» земель для России.

«Я сейчас не буду называть цифры – они очевидны. Вы можете посмотреть, что было в конце 90-х-начале 2000-х годов, и что мы имеем сегодня. И вот это, пожалуй, самое главное, что было сделано – имею в виду и восстановление социальной сферы, и доходов, и благополучия граждан», — добавил лидер РФ.

Ранее сообщалось, что эксперты и политологи продолжают делиться своим мнением по повожу самой важной новости последних дней. Напомним, что президент США Джо Байден назвал президента Российской Федерации Владимира Путина «убийцей».