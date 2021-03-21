Политика

Аннексия Крыма: Путин рассказал, что помогло «забрать» полуостров

Президент РФ заявил, что за годы своего президентства он обеспечил россиянам благополучие

Время чтения: 48 Секунд

Президент РФ Владимир Путин считает, что в 2014 году России удалось «вернуть Крым на родину» благодаря «укреплению государства изнутри». Об этом сообщает УРА-Информ ссылаясь на заявление Путина в эфире телеканала «Россия 1»

«Что касается возвращения Крыма и Севастополя – как я в свое время говорил, в родную гавань, это, конечно, яркое очень событие. Историческое без всякого преувеличения событие. И это результат укрепления нашего государства изнутри», — считает российский президент.

Помимо этого, назвал главной вехой своего президентства «собирание» земель для России.

«Я сейчас не буду называть цифры – они очевидны. Вы можете посмотреть, что было в конце 90-х-начале 2000-х годов, и что мы имеем сегодня. И вот это, пожалуй, самое главное, что было сделано – имею в виду и восстановление социальной сферы, и доходов, и благополучия граждан», — добавил лидер РФ.

Ранее сообщалось, что эксперты и политологи продолжают делиться своим мнением по повожу самой важной новости последних дней. Напомним, что президент США Джо Байден назвал президента Российской Федерации Владимира Путина «убийцей».

Счастлив
Счастлив
100 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

За что воюют в ОРДЛО: Ходаковский удивил ответом

Ходаковский руководствуется ощущениями

В США призвали Россию предоставить доступ миссии ОБСЕ ко всей территории Украины

США призвали Россию предоставить доступ специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Украины

А давайте завтра долбанем по ВСУ — Жириновский

Жириновский считает, что России следует занимать «более жесткую позицию» в вопросах взаимоотношения с Украиной

Крым — это Украина, — президент Литвы в Раде

Литовский народ выступает за целостность Украины

В США анонсировали новые санкции против России

Часть шагов реагирования будут заметны, часть невидимыми

Локдаун в Киеве: под КГГА уже митингуют предприниматели

Подобные митинги проходят по разным городам страны

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap