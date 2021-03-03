Политика

«Счастье» недоступно: Зеленский обвинил РФ в блокировке работы КПВВ на Донбассе

Зеленский также призвал РФ не препятствовать открытию КПВВ

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский назвал деструктивной и неприемлемой позицию Российской Федерации по блокированию работы КПВВ «Счастье» и «Золотое», которые расположены в Луганской области. Об этом глава государства заявил во время брифинга с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, передает УРА-Информ.

«К сожалению, эти старания украинской стороны сталкиваются с абсолютно деструктивной позицией Российской Федерации. Российская сторона, которая давно настаивала на открытии пункта пропуска «Счастье», продолжает блокировать его работу точно также, как и в пункте пропуска «Золотое», — отметил украинский лидер.

Зеленский также призвал РФ не препятствовать открытию КПВВ на территориях Донбасса.

Ранее сообщалось, что как только откроются границы стоит ожидать оттока людей. 

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