«Потери будут сокрушительные»: Аваков прогнозирует обострение на в ОРДЛО

Серьезного обострения на фронте стоит ожидать уже весной

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Российская Федерация в будущем не решится на большую войну украинским государством из-за санкций, которые ранее были введены против пророссийского политика и лидера «ОПЗЖ» Виктора Медведчука. При этом, обострение на временно неподконтрольных территориях Украины стоит ожидать. Об этом глава МВД заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, передает УРА-Информ.

«Россия будет отвечать. Отвечать провокациями, дестабилизацией внутри. Сойдет снег — начнутся провокации», — считает Аваков.

Он добавил, что на тотальное наступление РФ вряд ли решиться из-за риска новых санкций. Россию могут ожидать тяжелые последствия.

«Потери будут сокрушительные и у них, и у нас», — добавил министр.

Ранее сообщалось, что украинская армия планирует масштабное наступление уже в ближайшее время. Такое заявление сделал военкор из ОРДО, работающий под ником «Зодиак».