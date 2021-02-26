Байден отдал приказ: первая военная операция нового президента

Военная операция США носила ответный характер

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В четверг военно-воздушные силы США нанесли авиаудары в восточной части Сирии по объектам проиранских ополченцев. Это первая военная операция США при Джо Байдене.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека, по меньшей мере 17 человек погибли. Это был ответ на ракетный удар в Ираке, в результате которого погибло гражданское лицо, сотрудничавшее с американскими военными, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Воздушные налеты США были первой военной операцией, предпринятой под руководством Джо Байдена. Представитель Пентагона Джон Кирби объяснил в заявлении, что военная операция США носила ответный характер и была ответом Вашингтона «на недавние атаки на цели США в Ираке и угрозы в отношении США».

Джон Кирби сообщил, что «решение президента Джо Байдена нанести авиаудары по Сирии было согласовано с союзниками США». Он добавил, что «военные действия сопровождались дипломатическими усилиями». «Операция является четким сигналом: президент Байден будет действовать для защиты персонала США и коалиции», — сказал представитель Пентагона.

Ране мы сообщали, что Байден отменил указ Трампа.