Договориться с РФ по Донбассу невозможно, — Кравчук

«Глава ДНР» Денис Пушилин недавно в эфире российского «Первого канала» заявил о намерении интегрировать ОРДЛО в Россию

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Договариваться об урегулировании ситуации на временно оккупированном Донбассе с РФ практически невозможно. Об этом в ходе форума «Украина 30» заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук , передает УРА-Информ.

«Мы можем констатировать: договориться с РФ об урегулировании ситуации на Донбассе, в том статусе, в котором они себя видят и какие задачи ставит, — практически невозможно. То есть мы должны смотреть правде в глаза и не надо думать, что что-то может измениться в ближайшее время. Движения вперед, к сожалению, нет» — отметил первый глава украинского государства.

Также Кравчук напомнил, как «глава ДНР» Денис Пушилин недавно в эфире российского «Первого канала» заявил о намерении интегрировать ОРДЛО в Россию:

«Таким образом, официально на российском телеканале в Москве главарь заявил о реальных целях» — добавил Кравчук.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут продолжать помогать русскоязычному населению временно оккупированного украинского Донбасса.