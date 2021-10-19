США ищут варианты участия в переговорах по Донбассу

Время чтения: 42 Секунд

Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский заявил о том, что в данный момент правительство Украины обсуждает с американской стороной варианты непосредственного участия в переговорном процессе по урегулированию вооруженного конфликта на оккупированном украинском Донбассе. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление зеленского в своем в интервью телеканалу ICTV.

«Мы обсуждали с президентом США Байденом несколько вариантов привлечения Соединенных Штатов к решению этого конфликта. Они сказали, что они, в принципе, поддерживают, однако будут думать над форматом, а потом предлагать этот формат Украине и России. Я знаю, что недавно была встреча у представителя США у Виктории Нуланд с коллегами в Москве по этому поводу», – подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что бывший командир батальона незаконных вооруженных формирований «ДНР» «Восток» Александр Ходаковский заявил, что Российская Федерация в кратчайшие сроки способна захватить всю территорию украинского государства, а также взять ее под свой контроль.