Песков уточнил, что жители неподконтрольных Украине территорий «брошены своим государством»

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут продолжать помогать русскоязычному населению временно оккупированного украинского Донбасса. Такое заявление он сделал, комментируя обещания российского лидера «не бросать Донбасс», передает УРА-Информ.

«Дело в том, что там, вы знаете, живет много русских, много русскоязычных… Они, к сожалению, лишены социального обеспечения со стороны своего государства Украины… Им отказано в любых государственных услугах» 0 отметил Песков.

Россия, по его словам, организует один за другим конвои гуманитарной помощи.

«И Россия будет это продолжать делать, потому что если не Россия, то больше некому это будет делать» — добавил Песков.

Ранее сообщалось, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского в очередной раз упал. Согласно последнему исследованию Киевского международного института социологии, который проходил пятого-седьмого февраля, действующего главу государства поддерживает 22,7% среди тех, кто определился с выбором.