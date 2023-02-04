Гвардия наступления: эксперт пояснил, какую функцию она будут выполнять

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Об этой информации сообщил 24tv.ua, передает Ura-inform.

Военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко отметил, что они будут очень важными во время контрнаступательных операций ВСУ. По его словам, штурмовые бригады будут заниматься исключительно деоккупацией украинских территорий.

Романенко рассказал, что данные восемь штурмовых бригад начнут применять на поле боя, когда украинская армия успешно выполнят стратегическую оборонную операцию.

«Как только российские войска потеряют наступательный потенциал, украинские перейдут в контрнаступление. Именно тогда наступит время «Гвардии наступления»»,-сказал военный эксперт.

Романенко объяснил, что подразделения Сил обороны Украины постараются пробивать фронт и максимально быстро продвигаться вперед, не задерживаясь в населенных пунктах. Он предполагает, что зачищать эти города и села будут уже бригады из «Гвардии наступления».

«Если ВСУ будут задерживаться на каждом населенном пункте, наступательный импульс очень быстро заклинится. А это недопустимо. Поэтому тогда, когда населенный пункт будет оцеплен, туда будут входить эти бригады из «Гвардии наступления», которые будут проводить зачистки. А в это время подразделения ВСУ будут идти дальше освобождать территории»,–выразил мнение генерал-лейтенант.

Напомним, ранее сообщалось, Путин планирует наступать с двух-трех направлений: на Западе раскрыли, как все будет происходить.