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Кулеба рассказал какие досадные неожиданности случились с Лавровым в Африке: на моей памяти это впервые

Ирина

У российской дипломатии в Африке начались проблемы, которых прежде не было.

Время чтения: 1 Мин. , 3 Секунд

Об этой информации сообщил ВВС, передает Ura-inform.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба рассказал, какие две досадные неожиданности произошли с главой российского МИД Сергеем Лавровым во время его январского турне по странам Африки.

Российские СМИ активно хвастались «успехами» российской дипломатии, освещая визит Лаврова на африканский континент. Там он посетил четыре страны. Однако турне оказалось не столь успешным, как это пытаются преподнести РосСМИ.

Дело в том, что во время турне по Африке в две страны Лавров все же не попал. В то же время Кулеба не назвал прямо эти страны.

«В этом турне у Лаврова произошли две досадные неожиданности – в две страны он не попал. На моей памяти это впервые», – рассказал он.

Также по данным СМИ, во время турне планировался визит Лаврова в Гану и Мавританию. Эти две страны открыто выражали недовольство активностью «Группы Вагнера» в регионе. Известно, что в Мавританию Лавров все же должен приехать, но местные СМИ сомневаются, что президент страны с ним встретится.

«Я знаю, почему он не попал. Но это, в принципе, сигнал. Еще вчера казалось, что РФ безоговорочно доминирует в Африке, повсюду открывается дверь и все с объятиями их принимают. А тут вдруг начинаются проблемы», – прокомментировал ситуацию Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, стало известно что предложила американская модель Путину в обмен на прекращение войны.

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