Киев

Уникальное оптическое явление произошло в небе над Киевом (фото)

Ирина

Вчера, 4 февраля в Киеве можно было наблюдать уникальное явление – лунное гало. Это оптическая иллюзия, из-за которой Луну окружает большое яркое кольцо.

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Об этой информации сообщил “Укринформ”, передает Ura-inform.

Оно возникает вследствие преломления и отражения света из-за кристалликов льда, находящихся в облаках на большой высоте. Они действуют как призма, позволяющая увидеть в небе белое кольцо.

Гало можно наблюдать в любое время года, как днем, так и ночью, а в холодную погоду даже вокруг уличных фонарей или ламп. Летом такое тоже случается, но очень редко.

По народным приметам, ореол вокруг Луны – «знак от Бога, что скоро придет Его слава, и Зло на Земле будет наказано». Для завоевателей лунное гало считалось особенно плохим знаком.

Также появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде – похолодание, приход влажных атмосферных фронтов.

Напомним, ранее сообщалось, синоптики предупреждают об усилении морозов в Украине: зима возвращается.

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