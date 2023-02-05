Уникальное оптическое явление произошло в небе над Киевом (фото)

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Об этой информации сообщил “Укринформ”, передает Ura-inform.

Оно возникает вследствие преломления и отражения света из-за кристалликов льда, находящихся в облаках на большой высоте. Они действуют как призма, позволяющая увидеть в небе белое кольцо.

Гало можно наблюдать в любое время года, как днем, так и ночью, а в холодную погоду даже вокруг уличных фонарей или ламп. Летом такое тоже случается, но очень редко.



По народным приметам, ореол вокруг Луны – «знак от Бога, что скоро придет Его слава, и Зло на Земле будет наказано». Для завоевателей лунное гало считалось особенно плохим знаком.

Также появление гало часто свидетельствует об изменениях в погоде – похолодание, приход влажных атмосферных фронтов.

Напомним, ранее сообщалось, синоптики предупреждают об усилении морозов в Украине: зима возвращается.