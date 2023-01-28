Здоровье

В Украину попал опасный арахис, который вызывает рак – Госпотребслужба Одесской области

Ирина

В пресс-службе главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской области предупредили о завезенном из-за границы опасном арахисе.

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Об этой информации сообщил “Госпродпотребслужба в Одесской области”, передает Ura-inform.

В арахисе, который экспортировался из Египта через Польшу, было обнаружено ядовитое вещество Афлатоксин-В1. Оно вызывает злокачественные опухоли, цирроз печени, а также может спровоцировать отек мозга.

В Госпродпотребслужбе в Одесской области перечислили марки и «прписки» опасной продукции:

-экспортер из Египта: ASM FOR CONSULTING AND EXPORT AGRICULTURAL PRODUCTS, Egypt;

-польский импортер: ATLANTA POLAND S.A., Poland;

-получатель в Украине: ООО “ЛАСОЩІ ЮКРЕЙН” (ул. 13-Г, г. Городенко, Ивано-Франковская обл., 78100).

В Ведомстве предупреждают о возможности реализации такого товара на территории региона. Операторов рынка призывают изъять опасный арахис из обращения, и проинформировать об обнаруженном несоответствии ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области, как это предусмотрено законом.

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