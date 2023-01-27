Общество

ВСУ сказали, что нужно делать с Тищенко после недавнего скандала: подробности

Родион Власов

Один из самых ярких представителей Вооруженных сил Украины узнал о том, что нардеп Николай Тищенко побывал в Тайланде во время войны, и сказал, какие меры неообходимо предпринимать.

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Об этой информации сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Не могу констатировать, когда и где снято это видео. Но уверенно могу сказать, что у многих начался синдром 14-15 года. Когда война где-то далеко. На фронт не нужно таких мимимишек, а мандат нужно складывать сразу. Личная точка зрения. Точка», – коротко подметил военный, выложив тематический ролик с Тищенко.

На кадрах видно, как представитель партии «Слуга Народа» отдыхает на каком-то зарубежном курорте, и кому-то передает, что любит их.

Подобные кадры сразу же стали резонансными. В Раде даже начался сбор за то, чтобы выключить политика из «Слуги Народа». Однако подписей оказалось недостаточно.

Напомним, Данилов анонсировал принятие важных оборонных решений, касающихся областей Украины.

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