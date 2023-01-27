Культура

Пугачева сделала признание насчет России: певица сказала, чего она лишилась на Родине

Родион Власов

Известная артистка Советского Союза и Российской Федерации Алла Пугачева рассказала о том, как поступила со своим имуществом на территории РФ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

В самом начале было отмечено, что Пугачева сделала особе признание. По ее словам, у нее теперь вообще нет никакой недвижимости в России. Она уверяет, что домов, замков или квартир она там не имеет.  

Примечательно то, что данное утверждение пока никто не опроверг. В России же после некоторых скандальных заявлений Пугачевой исполнительницу некоторые лица недолюбливают. Особенно это касается тех, кто поддерживает войну России против Украинского государства.

Тем не менее, известно, что Пугачева не обращает на критику особого внимания. Кроме того, в последний раз поступало сообщение о том, что она находится на территории Израиля вместе с шоуменом Максимом Галкиным.

Напомним, Олег Скрипка ответил, когда пойдёт воевать на фронт с оружием в руках.

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