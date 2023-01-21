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Гиркин заявил о новом наступлении армии РФ в Украине и предсказал его исход

Ирина

Вчера, 20 января в вечерней сводке Генштаба ВСУ впервые сообщили о начале российского наступления на Запорожском направлении.

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Об этой информации сообщил Dialog.ua, передает Ura-inform.

О продвижении российских войск, а также о якобы первых «победах» захватчиков
в пятницу писали  и российские «военкоры». Украинские источники опровергают фейки пропагандистов: украинские защитники отбивают все атаки противника.

Экс-командир незаконных вооруженных формирований на Донбассе Игорь Гиркин с позывным Стрелков также заявил, о начале давно ожидавшегося «широкого наступления» на Запорожском направлении. В то же время он сомневается в возможности оккупантов похвастаться достижениями на поле боя.

«Сейчас, я полагаю, возможны первоначальные местные успехи и некоторое продвижение к Запорожью. Может быть – при удаче – получится взять несколько небольших городов… до момента, когда противник нанесет свой контрудар. Однако решающего превосходства у наших войск на данном направлении нет… Поэтому предполагаю ожесточенное длительное сражение без решающего стратегического успеха», – отметил Гиркин.

Напомним, ранее сообщалось, Украина и РФ были близки к прекращению огня: в Турции признались, какой момент был упущен.

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