Общество

Протесты в РФ набирают обороты: СМИ показали, что начали возводить люди в Дагестане

Ирина

Многие россияне остались недовольными решением главы РФ Владимира Путина касательно так называемой «частичной мобилизации», которая фактически означает тотальные мобилизационные процессы. Люди начали выходить на митинги, однако недавно выделились на этом фоне протестующие в Дагестане.

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Об этой информации сообщили «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что в одном из ключевых городов Кавказа внутри Российской Федерации, а именно в Махачкале, люди принялись возводить баррикады. Очевидно, делается это для того, чтобы эффективнее противостоять процессу мобилизации в регионе.

Что примечательно, саму мобилизацию протестующие называют геноцидом народов Дагестана, где, как известно, действительно, живет немало национальностей.

До сих пор никто не знает, чем же закончится вышеупомянутый митинг. Однако люди, если верить слухам, настроены очень серьезно, поскольку речь идет об их жизнях. До этого же в регион регулярно прибывали гробы с телами погибших на войне в Украине.

Напомним, россияне начинают «просыпаться»: социологи выяснили, что творится в обществе.

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