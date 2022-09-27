В России намерены устроить свой Майдан: источник в ОП раскрыл, кто хочет это сделать

Выяснилось, что уже немало людей хотят поднять массовый бунт против кровавой политики диктатора Владимира Путина. Заинтересованы в этом, безусловно, и внутри Украины, где принялись прорабатывать некоторые нарративы по бунтам в РФ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из Офиса Президента сообщил, что на Банковой по-своему восприняли мобилизационные процессы в РФ. Для Зеленского и аппарата ОП протестные настроения являются шансом для поднятия антивоенного Майдана, который способен только усилить переговорные позиции Украинского государства. Более того, это, вероятно, еще и поспособствует капитуляции Кремля на тех условиях, которые продиктует Зеленский», – сообщил источник.

Далее он добавил, что президент Украины в данный момент видит массу возможностей для возвращения Крыма наряду с оккупированными территориями. Более того, представители ОП рассчитывают в будущем даже получить репарации от России в триллион долларов. Это, в свою очередь, позволит восстановить все разрушения в Украине, а также частично возместить моральный ущерб нации.

Напомним, в Bloomberg выяснили, сколько Кремль тратит на войну в Украине: названа огромная сумма.