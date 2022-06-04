Нападет ли Беларусь: эксперт дал ответ

На волынском направлении армия Беларуси может выставить 25 тысяч человек

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Полковник запаса вооруженных сил Украины, а также военный эксперт Олег Жданов считает, что непризнанный президент РБ Александр Лукашенко введет войска в Украину, если глава Кремля Владимир Путин его дожмет. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление Жданова.

«Хочу акцентировать внимание на волынском направлении. Там белорусская армия. Мы знаем, что они могут выставить 20−25 тыс. войск. И мы наблюдаем за белорусской армией в том плане, что есть понимание: Путин может дожать Лукашенко, и тот отдаст приказ на наступление белорусской армии на Украину. Не исключаем такой возможности. Поэтому ведем наблюдение за участком границы и держим там необходимое количество войск для защиты нашей территории», – считает Жданов.

Ранее сообщалось, что российские СМИ уведомляют об обмене телами погибших военнослужащих.