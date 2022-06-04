Общество

Гиркин рассказал подробности уничтожение крейсера “Москва” украинскими войска

Экс-командир незаконных вооруженных формирований на Донбассе Игорь Гиркин рассказал, что первая ракета попала в нос, вторая в корму

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Гиркин официально признал уничтожение украинскими войсками крейсера «Москва» двумя ракетами. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление бывшего командира НВФ Игоря Гиркина.

Первая украинская ракета, как отметил боевик, ракета попала в нос, вторая – в корму.

«Обе попали ниже ватерлинии. Сначала взорвался артиллерийский погреб 130-мм башни, потом сдетонировали боеприпасы двух многоствольных зенитных пушек. Дальше — задымление и был выведен из строя командный пункт С300, Он даже не был раскрыт. И в этот момент еще вторая ракета попадает в трюм на корме и крейсер лжится на бок. И через какое то время тонет. От одного до трех часов, точно не знаю», – заявил Гиркин.

На вопрос журналиста, были ли это украинские ракеты, Гиркин ответил — «Ну, а чьи?».

Ранее сообщалось, что полковник запаса вооруженных сил Украины, а также военный эксперт Олег Жданов считает, что непризнанный президент РБ Александр Лукашенко введет войска в Украину, если глава Кремля Владимир Путин его дожмет. 

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